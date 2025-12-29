ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делото за пожара в дискотека в Северна Македония продължава с изслушване на свидетели

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония

Делото за пожара в дискотека „Пулс" в Кочани, Северна Македония, продължава днес в съдебната зала на затвора в Идризово към Основния наказателен съд в Скопие с изслушване на свидетелите, предаде МИА. Днес е предвидено изслушване на адвокатите на пострадалите, посочи БТА.

Пожарът в дискотека „Пулс" в Кочани избухна на 16 март тази година, като загинаха 63-ма младежи, а над 200 пострадаха. България беше първата държава, която предложи помощ за пострадалите при пожара и 14 младежи бяха транспортирани за лечение в български болници още в същия ден, в който дискотеката се запали по време на концерт на популярната в Северна Македония група „ДНК".

Всички обвиняеми заявиха в началото на делото, че не се чувстват виновни за трагедията, а някои от тях изразиха съболезнования към семействата на загиналите, но все пак заявиха, че не са извършили „тежко престъпление срещу общата сигурност".

Повечето от обвиняемите оспориха основанията на обвинението. Защитата им гласи, че не са предприели действия, които са могли да доведат до пожара, че са притежавали изрядна документация и трагедията е резултат на институционални пропуски, а не индивидуална вина.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония

