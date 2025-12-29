ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху колата на чешко семейство в прох...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21993046 www.24chasa.bg

Без новогодишни фойерверки в Индонезия, страната скърби за жертвите на наводненията в Суматра

872
Фойерверки. Снимка: pixabay

Централното правителство на Индонезия ще подкрепи плановете на няколко региона да се откажат от фойерверки по време на празнуването на Нова година тази седмица в знак на солидарност с жертвите на неотдавнашните наводнения на остров Суматра, съобщи представител на президентската канцелария, предаде Ройтерс.

Няколко правителства и полицейски сили, включително тези в столицата Джакарта и на популярния туристически остров Бали, заявиха, че няма да позволят фойерверки от уважение към жертвите на Суматра, където наводненията и свлачищата отнеха живота на над 1100 души, а около 400 000 все още са без дом, посочи БТА.

Прасетио Хади, говорител на кабинета на президента Прабово Субианто, заяви пред репортери, че правителството "смята за правилно регионалните власти да забранят фойерверките или да призоват хората да не ги използват по време на празненствата".

"Това е правилно, защото трябва да покажем съчувствие и солидарност... като нация, че има хора, които са пострадали от бедствие", каза той.

Полицията в Денпасар, столицата на Бали, е забранила новогодишните фойерверки, съобщи държавната информационна агенция Антара в събота.

Губернаторът на Джакарта също заяви миналата седмица, че няма да има фойерверки в града с 10 милиона души население и призова жителите да не ги използват.

Фойерверки. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)