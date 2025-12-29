Без новогодишни фойерверки в Индонезия, страната скърби за жертвите на наводненията в Суматра

Централното правителство на Индонезия ще подкрепи плановете на няколко региона да се откажат от фойерверки по време на празнуването на Нова година тази седмица в знак на солидарност с жертвите на неотдавнашните наводнения на остров Суматра, съобщи представител на президентската канцелария, предаде Ройтерс.

Няколко правителства и полицейски сили, включително тези в столицата Джакарта и на популярния туристически остров Бали, заявиха, че няма да позволят фойерверки от уважение към жертвите на Суматра, където наводненията и свлачищата отнеха живота на над 1100 души, а около 400 000 все още са без дом, посочи БТА.

Прасетио Хади, говорител на кабинета на президента Прабово Субианто, заяви пред репортери, че правителството "смята за правилно регионалните власти да забранят фойерверките или да призоват хората да не ги използват по време на празненствата".

"Това е правилно, защото трябва да покажем съчувствие и солидарност... като нация, че има хора, които са пострадали от бедствие", каза той.

Полицията в Денпасар, столицата на Бали, е забранила новогодишните фойерверки, съобщи държавната информационна агенция Антара в събота.

Губернаторът на Джакарта също заяви миналата седмица, че няма да има фойерверки в града с 10 милиона души население и призова жителите да не ги използват.