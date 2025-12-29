Шестима души бяха убити близо до популярен сред туристите плаж в Еквадор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима души, сред които и двегодишно момиченце, бяха убити близо до популярен сред туристите плаж в югозападната част на Еквадор. В атаката бяха ранени трима души, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Нападението е било извършено в Пуерто Лопес, в провинция Манаби. Това е популярна дестинация за наблюдение на китове. Атакувани са били хора на крайбрежната алея на Пуерто Лопес, посочи БТА.

Еквадор, разположен между двете най-големи износителки на кокаин в света – Колумбия и Перу – преживява ескалация на насилието заради борбите между престъпни банди, свързани с мексикански и колумбийски картели.