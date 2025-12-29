Световните медии за срещата Тръмп - Зеленски: Няма много поводи за оптимизъм

Американският президент Доналд Тръмп прие украинския си колега Володимир Зеленски в резиденцията си Мар а Лаго във Флорида, за да обсъдят преработен мирен план от 20 точки. Срещата между двамата лидери днес е сред водещите теми в западния печат.

Президентът Тръмп заяви по време на разговора си със Зеленски, че Русия и Украйна "може би са много близо" до прекратяване на продължаващата вече почти четири години война, въпреки че Русия отхвърли някои от условията, поставени от украинските преговарящи, пише в. "Ню Йорк таймс". Зеленски от своя страна посочи, че най-новото предложение, разработено съвместно от Украйна и САЩ, е почти завършено.

И двамата лидери подчертаха, че мирните преговори ще продължат, посочи БТА.

Остават обаче значителни пречки, като основната сред тях е готовността на руския президент Владимир Путин да се присъедини към мирната рамка, прокарвана от Киев и американските преговарящи, отбелязва американският вестник.

"Той иска това да се случи", каза Тръмп, предавайки думите на руския президент за интереса му към постигане на споразумение. Американският лидер добави, че е разговарял с Путин повече от два часа, преди да посрещне Зеленски. "Той ми го каза много категорично. Вярвам му", отбеляза Тръмп, цитиран от "Ню Йорк таймс".

Въпреки това Тръмп изглеждаше решен да не дава повод за прекалено големи очаквания за скорошно споразумение, докато отговаряше на журналистически въпроси, пише още изданието.

Съветниците на Путин вчера охладиха ентусиазма около някои идеи, предложени от Киев и западните му съюзници, включително предложението за разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна. Тръмп и Зеленски пък бяха лаконични в изказванията си за спорната Донецка област - едно от основните препятствия, които проточват преговорите, добавя "Ню Йорк таймс".

Президентът на САЩ даде прекалено оптимистична оценка на друга голяма спънка - Запорожката АЕЦ в Южна Украйна, пише още американското издание. По думите на Тръмп, Путин е проявил интерес да работи с украинците за съвместната експлоатация на съоръжението. Украйна обаче многократно е заявявала, че няма да си сътрудничи с Русия за съвместно управление на атомната електроцентрала, припомня "Ню Йорк таймс".

Даниъл Фрийд, бивш американски дипломат с опит по въпросите, свързани с Русия, Централна и Източна Европа, заяви, че напредъкът по договарянето на гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна е положителен знак. Фрийд обаче добави, че това няма да има значение, ако в крайна сметка Путин реши да не прави никакви отстъпки по въпроса за спорните територии.

"Няма доказателства, че Русия все още е готова да води сериозни преговори", каза американският дипломат, цитиран от "Ню Йорк таймс". "Добрата новина е, че колкото по-силно САЩ се ангажират с тази рамка, с този 20-точков план, толкова по-трудно може да се окаже за Путин да играе обичайната си игра на отклоняване и протакане", посочи Фрийд.

Въпреки позитивният външен ефект, който произведе срещата между Тръмп и Зеленски, няма сериозни признаци, че скоро ще бъде подписано мирно споразумение, коментира британският в. "Гардиън".

Изданието цитира съветника на Кремъл Юрий Ушаков, който заяви, че в неделя Тръмп "внимателно е изслушал" руската оценка за конфликта. По думите на Ушаков двете страни са се съгласили, че предложеното от Украйна и Европа прекратяване на огъня само би удължило бойните действия и също така "крие риск от подновяване на военните действия".

"Гардиън" се спира и на някои детайли около посрещането на украинския лидер в имението Мар а Лаго. Тръмп посрещна Зеленски на стълбището на своята резиденция и делово го поздрави с ръкостискане. Нямаше прегръдка. На летището в Палм Бийч, където кацна самолетът на Зеленски, нямаше американски официални лица. За разлика от това, през август Путин бе посрещнат в Аляска с червен килим от Тръмп и от аплодираща публика, припомня британският вестник.

Бившата украинска дипломатка Мария Друцка заяви, цитирана от "Гардиън", че телефонното обаждане на Путин преди срещата между Тръмп и Зеленски е "саботиране" на консултациите. След подобен разговор с Москва преди срещата между президентите на САЩ и Украйна през октомври, Тръмп се отказа да предостави на Киев далекобойни ракети "Томахок", добавя Друцка.

Германското издание "Зюддойче цайтунг" се спира върху още един съществен момент от навечерието на срещата между Тръмп и Зеленски – "най-новият корупционен скандал". На 27 декември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения в корупция срещу украинския депутат и председател на транспортна комисия Юрий Кисел и други членове на Върховната рада. Освен това бе направен обиск в централата на партията на Зеленски – "Слуга на народа", пише "Зюддойче цайтунг".

Германското издание цитира и материал, публикуван от украинския в. "Зеркало недели", в който се посочва, че НАБУ е подслушвало Кисел в продължение на две години. Още преди години украинският депутат Антон Поляков, който почина през 2021 г., твърдеше, че в партията на Зеленски се плащат заплати в пликове: по 5000 долара на обикновените депутати и от 10 000 до 15 000 долара на председателите и заместник-председателите на комисии, пише още "Зюддойче цайтунг", като се позовава на украинското издание. Според "Зеркало недели" в новия скандал е замесен и Сергий Шефир - бивш член на президентската администрация и близък приятел на Зеленски.

"Фактически няма много поводи за оптимизъм. В нощта срещу събота Русия предприе една от най-големите си атаки с дронове и ракети срещу Киев и с това ясно показа, че е слабо заинтересована от мира", коментира "Зюддойче цайтунг". Освен това в събота Путин, облечен в униформа, изслуша докладите на началника на Генералния щаб и други генерали за хода на войната и предполагаемите руски успехи в Украйна. Ако Киев не е готов за мирно решение (по условията на Москва), "ние ще решим всички задачи, които стоят пред нас... с въоръжени средства", заяви Путин, цитиран от "Зюддойче цайтунг".