КМГ: Източният военен окръг провежда учение „Мисия на справедливостта – 2025“

Говорителят на Източния военен окръг на Народноосвободителната армия на Китай полковник Шъ И заяви, че от 29 декември започва провеждането на военното учение „Мисия на справедливостта – 2025" във водите около Тайванския проток. В учението ще вземат участие сили на сухопътните, военноморските, въздушните, ракетните и други видове войски.

Учението се фокусира върху обучение за морски и въздушни патрули за бойна готовност, превземане на интегриран контрол, блокиране на ключови пристанища и райони и провеждане на многоизмерно възпиране по външните линии, пише КМГ.

В учението кораби и самолети се приближават към остров Тайван от различни посоки, а военните подразделения провеждат съвместни атаки. Учението има за цел да тества бойната готовност на силите в съвместни операции. Това представлява сериозно предупреждение към сепаратистките сили, подкрепящи „независимостта на Тайван" и чужди сили, които се намесват във вътрешните работи на Китай, и е необходимо действие за защита на суверенитета и поддържането на държавното обединение, допълни говорителят.