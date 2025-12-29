КМГ: Външните министри на Китай, Камбоджа и Тайланд се срещнаха в Юннан

На 29 декември в Юси, провинция Юннан, се състоя среща между външните министри на Китай, Камбоджа и Тайланд, в която участваха членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър Уан И, камбоджанският вицепремиер и министър на външните работи Прак Сокпон и тайландският външен министър Сихасак Пхуангкеткео.

По време на срещата Уан И заяви, че споразумението за примирието не е постигнато лесно. Китай ще продължи да подкрепя развитието на отношенията между Камбоджа и Тайланд и е готов да предостави всякаква необходима помощ, включително наблюдение на примирието, хуманитарна помощ, сътрудничество за обезвреждане на мини и други области, като очаква и вярва, че отношенията между Камбоджа и Тайланд скоро ще се върнат в нормалния си път, пише КМГ.

Външните министри на Камбоджа и Тайланд изразиха благодарност на платформата за диалог, предоставена от Китай и дадоха висока оценка за конструктивната роля на Китай за разрешаване на конфликта , овладяване на напрежението и насърчаване на диалога.

След срещата трите страни излязоха с комюнике, в което се установява, че Камбоджа и Тайланд ще засилят комуникацията, ще увеличат взаимното разбирателство и постепенно ще укрепят примирието, с което да се възстановят контактите, политическото доверие и подобряване на отношенията, за да се поддържа регионалният мир.