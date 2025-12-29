КМГ: Мишка, завърнала се от Космоса, роди здраво потомство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От четирите мишки, участващи в неотдавнашна мисия на китайската космическа станция, една женска вече успешно е родила здраво потомство на земята, съобщи Китайската академия на науките.

Четирите мишки бяха изпратени в космоса на борда на космическия кораб „Шънджоу-21" през октомври. Те са били настанени в специализирано местообитание на космическата станция, преди да се върнат на Земята през ноември, пише КМГ.

След завръщането си една женска заченала и по-късно родила девет малки на 10 декември. Шест от новородените са оцелели, което се счита за нормално. Изследователите отбелязват, че майката кърми, а малките изглеждат активни и здрави.

„Тази мисия показа, че краткосрочните космически пътувания не увреждат репродуктивните способности на мишките", каза Уан Хунмей, изследовател в Института по зоология.

Учените ще продължат да изучават развитието на малките мишки, като наблюдават техния растеж и физиологичните промени. По-нататъшните изследвания ще проучат дали тези потомци могат да се възпроизвеждат нормално, което ще помогне да се разкрият потенциалните ефекти на космоса върху бозайниците.