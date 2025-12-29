ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайският новогодишен филмов сезон надхвърли 5 милиарда юана

Според данни на платформата за продажба на билети „Маойен", новогодишният филмов сезон в континентален Китай е постигнал най-добрите си резултати за последните осем години, като продажбите на билети за сезона, включително предварителните продажби, са достигнали 5 милиарда юана (711 милиона долара) в неделя.

Това подчертава както нарастващата сила на местните продукции, така и продължаващата привлекателност на холивудските блокбастъри на втория по големина филмов пазар в света, заяви в неделя пред Global Times Джан Пън, културен изследовател и доцент в Нанкинския педагогически университет.

Начело в бокс офиса с голяма преднина е анимационният филм на Дисни „Зоотрополис 2", който към неделя е събрал над 3,96 милиарда юана, което представлява по-голямата част от приходите за сезона. Филмът е последван от „Аватар: Огън и пепел", който заема второ място и китайската военна драма „Град Гъджъ", пише КМГ. 

Новогодишният сезон се отличава с безпрецедентен мащаб. Повече от 70 китайски и международни филма бяха пуснати по време на този период, което е нов рекорд за последните години. Жанровете варират от исторически епоси, трилъри, документални филми, семейни драми, фантастика и филми от обществен интерес, което е значително отклонение от традиционното доминиране на комедиите и семейните филми.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

