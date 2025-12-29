ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Букурещ влиза в американския механизъм PURL за под...

КМГ: Новогодишната гала на КМГ за Пролетния фестивал ще се проведе в Харбин, Иу, Хъфей, Ибин и Пекин

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Новогодишната гала на КМГ, по случай Пролетния фестивал за 2026 г., ще се проведе в четири града – Харбин в провинция Хейлундзян, Иу в провинция Джъдзян, Хъфей в провинция Анхуей, Ибин в провинция Съчуан и Пекин. Във всеки един от тях ще се създаде новогодишна сцена, която демонстрира културното наследство и фолклорния колорит, внасяйки уникален модерен дух и специално очарование във вечерното новогодишно шоу, пише КМГ. 

Отговорникът на Центъра за културните програми към КМГ Джан Гуофей заяви, че като важен културен код за празнуване на Пролетния фестивал за китайците по целия свят, новогодишната гала за Пролетния фестивал на КМГ е мост, свързващ хората от всички краища и укрепващ националните чувства. През последните години градовете, в които се провеждат Новогодишната гала за Пролетния фестивал на КМГ, се превърнаха във важен прозорец за разкриване на образа, културните особености и местните обичаи, като също така стимулираха туристическия бум във всеки един от тях.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

