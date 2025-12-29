ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Далиен посрещна първия в света интелигентен супертанкер за превоз на суров нефт

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 декември в Далиен, провинция Ляонин, бе успешно доставен „Кайтуо" – първият в света интелигентен супертанкер за превоз на суров нефт, задвижван с метанол и традиционно гориво, проектиран и построен независимо от Китай.

Оборудван с произведени в страната основни двигатели с двойно гориво на метанол и системи за подаването му, корабът е с дължина около 333 метра и има капацитет за превоз на суров нефт от около 2,1 милиона барела. Той се отличава с изключителни експлоатационни характеристики, включително силна мореходност, отлична приспособимост към пристанищата, ниски емисии и интелигентна работа. Корабът ще обслужва морския маршрут между Близкия и Далечния изток, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

