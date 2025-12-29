Най-голямата партия на косовските сърби обяви, че получава всички 10 места в парламента, запазени за сръбски депутати

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа" обяви снощи, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати, след провелите се вчера предсрочни парламентарни избори в Косово, съобщава косовското сръбско издание „КосСев".

Председателят на „Сръбска листа" Златан Елек обяви победата на партията снощи според предварителните резултати. Тези резултати са на база 99,26 процента обработени предварителни данни от избирателните секции след парламентарния вот, публикувани онлайн от косовската Централна избирателна комисия (ЦИК).

„Искам да благодаря на сръбския народ на територията на цяло Косово и Метохия, който още веднъж показа съгласие, единство, обединеност, беше със своята Сърбия, със своята „Сръбска листа" и вярвате или не ни даде 90,06 процента от гласовете", каза Елек.

По думите му за партията са гласували общо 41 850 души от областите предимно населени със сърби в Северно Косово, както и в останалите райони, в които преобладаващото население е албанско, посочи БТА.

Въпреки убедителните предварителни резултати, в северната сръбска част на град Митровица в Северно Косово не беше организирано традиционното празненство пред седалището на „Сръбска лиса", отбелязва „КосСев". Обикновено партията организира празненство пред седалището и шествие по улиците на града след обичайната пресконференция при обявяване на предварителните резултати от ЦИК.

Според предварителните резултати от предсрочните парламентарни избори в Косово вчера партията на Албин Курти „Самоопределение", заедно с партньорите, с които се яви на изборите в предизборна коалиция („Гудзо̀"/Guxo – от алб. „Осмели се", „Алтернатива"/Alternativa и Албанската християндемократическа партия на Косово (PSHDK) печели мнозинство в косовския парламент с 49,30 процента подкрепа.