КМГ: Първият L3 автомобил с автономно управление в Китай дебютира в Чунцин

Първата регистрационна табела за автономно управление от ниво 3 в Китай бе издадена на China Changan Auto Group, автомобилен производител със седалище в Чунцин, Югозападен Китай, което бележи знаково развитие за автомобилния сектор в страната.

Автономното управление се категоризира в шест нива, от ниво 0 до ниво 5, с нарастваща технологична сложност. Ниво 3, или „условно автоматизирано шофиране", позволява на превозните средства да изпълняват автоматизирани динамични задачи по шофиране, като същевременно изисква човешкия шофьор да остане на разположение, за да поеме контрола, когато това бъде необходимо, пише КМГ.

На 15 декември Министерството на промишлеността и информационните технологии издаде разрешение за движение по пътищата на два модела електрически седани, оборудвани с възможности за автономно шофиране от ниво 3, което бележи първия случай, в който такива превозни средства са разрешени за движение по обществени пътища.