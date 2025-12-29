ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Гръцката брегова охрана откри тялото на загинал мигрант край о. Самос

Лодка с мигранти. СНИМКА: АРХИВ

Екипи на гръцката брегова охрана откриха тази сутрин тялото на мигрант по време на операция по търсене и спасяване на четирима души, за които е съобщено, че са изчезнали северно от източния егейски остров Самос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини". Подробности за самоличността на жертвата не бяха известни веднага, посочи БТА.

Властите започнаха операцията, след като полицията откри 26 мигранти близо до плажа Петелидес по северното крайбрежие на острова. Групата, която е пристигнала с лодка, съобщила на служителите, че четирима души, които са пътували с тях, липсват.

Самос се намира на около 10 километра от турския бряг и отдавна се използва като входна точка за хора без документи, които се опитват да стигнат до Европа.

Днес търсенето продължи с участието на кораб на бреговата охрана, хеликоптер и екипи на сушата, които претърсваха крайбрежните и вътрешните райони, съобщиха властите.

