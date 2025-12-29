Китай е "много недоволен" от разрушаването на паметник в Панама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е сериозно недоволен от разрушаването на китайски паметник от местната власт в район Арайхан в западна Панама, заяви днес говорител на китайското външно министерство, предаде Ройтерс.

Местната власт разруши паметника, посветен на китайския принос към Панамския канал, позовавайки се на проблеми със сигурността и изтекъл срок на концесията за земята, което предизвика гнева на местната китайска общност и критики от страна на президента на Панама, посочи БТА.

"Характерът на принудителното събаряне е много лош, това сериозно нарани чувствата на голям брой китайци, живеещи в Панама, и противоречи на цялостната ситуация на приятелството между Китай и Панама", заяви говорителят на външното министерство Лин Цзян на редовна пресконференция.