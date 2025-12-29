"Политико": Доналд Тръмп не е популярен в Европа, дори и сред поддръжниците на десните популистки партии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп получава положителни оценки само от около една трета от поддръжниците на партиите, които американският президент иска дойдат власт във Франция и Германия, сочат резултатите от анкета на изданието "Политико" и социологическа агенция "Пъблик фърст" (Public First).

Лидерът на движението МАГА (MAGA - Make America Great Again, в превод "Да направим Америка отново велика") не е популярен в Европа, дори сред поддръжниците на десните политически партии, които той вижда като съюзници, сочат резултатите от проучването на общественото мнение, което е проведено по-рано този месец сред 10 000 души от пет европейски страни, посочи БТА.

Най-големите почитатели на Тръмп са във Великобритания, където 50% от респондентите, свързани с партията "Реформирай Обединеното кралство", имат положителни възгледи за президента републиканец. Във Франция и Германия обаче едва една трета от анкетираните симпатизанти на десни партии казват, че виждат Тръмп в положителна светлина.

Анкетата бе проведена след като правителството на Тръмп представи нов план за националната сигурност на САЩ, насочен към култивиране на "нарастващото влияние на европейските патриотични партии". Такива формации получават все по-голяма подкрепа във Франция, Германия и Великобритания.

Американският президент е още по-непопулярен сред широката общественост. Във Франция и Германия две трети от анкетираните имат отрицателно мнение за него. Във Великобритания 55% от респондентите са изразили отрицателно мнение – с 5% повече, отколкото в САЩ, където 50% са дали негативна оценка на Тръмп. Той е най-непопулярен в Канада, където 72% от анкетираните дават отрицателна оценка на лидера на САЩ.

Привържениците на "патриотичните" десни популистки партии, които американското правителство споменава в своята стратегия за сигурност, подкрепят американския президент много повече от поддръжниците на други политически сили. Подкрепата за Тръмп обаче не е категорична дори сред дясно настроените респонденти.

Избирателите на френската партия "Национален сбор" дават висока оценка за лидерката ѝ Марин льо Пен. Що се отнася обаче до американския президент, делът на избирателите на "Национален сбор", които изразяват отрицателно мнение за Тръмп е по-голям, от тези с положително отношение към него - 38% на 30%.

Болшинството привърженици на "Алтернатива за Германия" одобряват партийната лидерка Алис Вайдел, но са разделени по отношение на Тръмп, като 34% от респондентите изразяват положително отношение към за него, а 33% са негативно настроени.

Резултатите подчертават предизвикателствата, пред които се изправя "Национален сбор". Френската крайнодясна партия се опитва да спечели по-широка подкрепа преди местните избори, насрочени за следващата година и ключовите президентски избори през 2027 г.

"Национален сбор" стана третата политическа сила на парламентарните избори през 2024 г., но получи най-много места като самостоятелна партия в Националното събрание (долната камара на парламента) и в момента е на първо място в анкетите с голяма преднина пред останалите партии.

Лидерите на френската крайнодясна формация бързо отхвърлиха усилията на Белия дом да подкрепи десните сили в Европа. Председателят на "Национален сбор" Жордан Бардела заяви пред британския в. "Телеграф", че отхвърля "васалството" на "голям брат като Тръмп", а Тиери Мариани, член на националния съвет на партията, заяви за "Политико": "Тръмп ни третира като колония – с реториката си, което не е от голямо значение, но особено силно в икономически и политически план".

Великобритания обаче е изключение, като 79% от поддръжниците на "Реформирай Обединеното кралство" изразяват положително мнение за своя лидер Найджъл Фараж, а подкрепата им за Тръмп възлиза на 50%.