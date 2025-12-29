Внимавайте при пътуване: Мащабни фермерски блокади разделят Гърция на две

Решени да продължат блокадите с действия, които включват блокади и на околовръстни пътища, обявиха гръцките фермери като акт на несъгласие с намерението на колегите им от 18 блокади да се срещнат с правителството. Напрежението по гръцките пътища ескалира рязко, тъй като фермерите изпълняват заканата си да затворят не само магистралите, но и всички алтернативни маршрути.

Днес, в интервала от 14:00 до 16:00 ч., фермерите планират да затворят страничния (обходен) път на височината Бралос.

По-конкретно, в 16:00 часа фермерите на блокадата в Никея (близо до Лариса) ще блокират и околовръстните пътища. Освен основната магистрала Атина – Солун, протестиращите ще разширят блокадите си към околовръстни и обходни пътища, за да предотвратят заобикалянето на основната блокада от страна на трафика. Целта е пълно прекъсване на движението в централна Гърция, за да не може трафикът да заобикаля основните заграждения на магистралата Атина – Солун. Планирано е акцията да продължи поне три часа.

Очаква се фермерите в района на Малгара да възобновят пълните блокади и в двете посоки (към Солун и към Атина), след като в неделя временно бяха осигурили свободен поток на движението.

С тези синхронизирани действия протестиращите на практика разделят Гърция на две, правейки пътуването между Севера и Юга изключително трудно.

Наблюдава се нарастващо напрежение между различните протестни лагери. Докато 18 регионални блокади и асоциации изразиха готовност за диалог с правителството, ядрото на протеста в Никея и други радикални групи категорично отхвърлят преговорите и настояват за директно удовлетворяване на исканията им.

Въпреки блокадите, координационните комитети заявяват, че ще действат с „разум" и ще отварят периодично пътищата, за да позволят на пътуващите да се приберат за Нова година.

Движението в района на Лариса и централна Гърция ще бъде сериозно затруднено след 16:00 часа. Препоръчително е да се използват приложения за навигация в реално време или да се следят съобщенията на гръцката полиция.

Правителството подчертава, че вече е изпълнило 16 от 27-те искания, но фермерите твърдят, че предложените мерки не решават структурните проблеми в сектора. Кабинетът на Кириакос Мицотакис призовава за диалог и заявява, че е отворен за обсъждане на исканията, но настоява това да става без „прекомерни нарушения" на обществения ред.