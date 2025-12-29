Кристин Лагард: Чакането за България почти свърши

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза за пореден път ключов период до присъединяването на България в еврозоната, предава БТА.

„Чакането почти приключи: остават 3 дни до присъединяването на България към еврозоната. Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа тя в публикация на своята Фейсбук страница. Преди седмица тя отчете, че до влизането на страната ни в единната валутна зона остават 10 дни, а по-рано отбеляза и оставането на 25 дни до този момент.

В новогодишната нощ, непосредствено преди 1 януари, когато България официално приеме еврото, Европейската централна банка (ЕЦБ) ще освети южната фасада (с изглед към река Майн - бел. ред.) на централната си сграда във Франкфурт по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България" на всички езици на страните от еврозоната, като ще включва и презентация на националната страна на монетите от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Клипът, който ще е с продължителност от около 4 минути, ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. и ще включва визуални елементи в цветовете на ЕС – синьо и жълто, подредени в линии и барове, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта". Първото прожектиране ще бъде навръх Нова година.

Визията ще бъде допълнена от бели линии и „балончета", съдържащи социални и културни данни за Европа – като броя на държавите, езиците или големите градове. Прожекцията ще бъде под формата на повтаряща се 4-минутна анимация.