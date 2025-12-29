Белгийски медии: Влизането на България в еврозоната ще помогне на туризма по Черноморието

Предстоящото от 1 януари влизане на България в еврозоната ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието.

Това отбелязва днес един от най-влиятелните френскоезични всекидневници в Белгия – „Ла Либр". Изданието подчертава, че българските морски курорти са високо ценени от европейските туристи и допринасят за около 8 процента от брутния вътрешен продукт на страната, предава БТА.

Под заглавие „Най-бедната страна в ЕС изоставя своята валута за сметка на еврото" вестникът представя оценки на български наблюдатели, според които страната се нуждае от поне една-две години на стабилно управление, за да може реално да усети ползите от въвеждането на единната европейска валута.

Цитирани са данни от проучване на „Евробарометър", според които 49 на сто от българските граждани не са убедени, че приемането на еврото е положителна стъпка, като тревогите са най-силно изразени сред хората в по-малките населени места. Сред основните опасения са възможно повишаване на инфлацията и продължаващата политическа нестабилност.

Отбелязва се, че през лятото протестно движение настоя за запазването на лева "по инициатива на крайнодесни и проруски партии, които си играят с тревогите на българите от увеличението на цените". Добавя се, че няколко поредни български правителства са положили усилия за въвеждането на еврото като начин за насърчаване на икономиката и допълнително сближаване със страните от Западна Европа, а и за предпазване от влиянието на Русия.

В статията се посочва, че България е изправена пред сериозни предизвикателства след протестите, довели до падането на правителство, управлявало по-малко от година, както и в навечерието на нови предсрочни парламентарни избори – осмите за последните пет години. Цитирано е мнението на Боряна Димитрова от социологическата агенция „Алфа Рисърч", според която темите около въвеждането на еврото вероятно ще бъдат използвани от политици с антиевропейски позиции.

Припомнена е и оценката на ръководителя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която каза, че присъединяването към еврозоната ще осигури на България по-лесни парични преводи, ще намали цената на финансирането и ще доведе до стабилни цени. По нейните думи малките и средните предприятия ще спестяват по половин милиард евро от такси, а наблюдаваното повишение на цените е краткотрайно.

В същото време „Ла Либр" цитира статистически данни, според които цените на храните в България са нараснали с 5 процента на годишна база през ноември – двойно повече спрямо средното равнище в еврозоната. Отбелязва се и значително по-висок ръст на цените на недвижимите имоти – с 15,5 процента, което е близо три пъти повече в сравнение със страните от Еврогрупата.