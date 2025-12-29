ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Празничен концерт на читалищата от община Монтана ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21994137 www.24chasa.bg

Студенти събират подписка за предсрочни избори в Сърбия, Вучич обяви избори догодина

1636
Сръбският президент Александър Вучич Снимка: Снимка: Twitter/@ultimahoraenx

Сръбски студенти организираха подписка с искане да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Гражданите могат да подкрепят инициативата в над 100 общини и градове, където студентите са разположили почти 500 щанда. Хиляди хора вече се включиха в подписката.

Снощи президентът Александър Вучич държа реч пред свои привърженици пред парламента, съобщи БНТ. Той заяви, че е приел основното искане на протестиращите. Вучич обяви, че избори ще има догодина, без да посочи конкретна дата и предупреди, че резултатите няма да се харесат на неговите противници.

Сръбският президент Александър Вучич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)