Нидерландският външен министър: Натискът върху Русия трябва да продължи

Нидерландският служебен министър на външните работи Давид ван Вел заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че усилията на Съединените щати в мирните преговори между Русия и Украйна се оценяват, но че „натискът върху Русия" трябва да продължи, „за да прекратят войната си", предаде националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп първо разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след това прие украинския президент Володимир Зеленски в резиденцията си в Мар-а-Лаго.

По време на пресконференция с украинския си колега Тръмп заяви, че вярва, че краят на войната в Украйна е по-близо.

Нидерландският служебен премиер Дик Схоф заяви в "Екс", че вижда положителни новини от САЩ за мирните преговори за Украйна, но подчерта, че Русия трябва да покаже, че „наистина иска да спре тази война и че е сериозна в преговорите за справедлив и траен мир".