ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Букурещ влиза в американския механизъм PURL за под...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21994585 www.24chasa.bg

Нидерландският външен министър: Натискът върху Русия трябва да продължи

2196
Давид ван Вел Снимка: Екс/Jan Dijkgraaf

Нидерландският служебен министър на външните работи Давид ван Вел заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че усилията на Съединените щати в мирните преговори между Русия и Украйна се оценяват, но че „натискът върху Русия" трябва да продължи, „за да прекратят войната си", предаде националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп първо разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след това прие украинския президент Володимир Зеленски в резиденцията си в Мар-а-Лаго.

По време на пресконференция с украинския си колега Тръмп заяви, че вярва, че краят на войната в Украйна е по-близо.

Нидерландският служебен премиер Дик Схоф заяви в "Екс", че вижда положителни новини от САЩ за мирните преговори за Украйна, но подчерта, че Русия трябва да покаже, че „наистина иска да спре тази война и че е сериозна в преговорите за справедлив и траен мир".

Давид ван Вел Снимка: Екс/Jan Dijkgraaf

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)