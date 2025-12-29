Пожар и стрелба в палатковия лагер на привържениците на Александър Вучич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Част от палатковия лагер на привържениците на сръбския президент Александър Вучич в Белград е премахнат, предават местните медии.

Вучич обяви снощи пред частната телевизия „Пинк", че с „неособена охота" привържениците му са се съгласили да бъдат премахнати белите шатри, разположени на пътното платното на бул. „Крал Александър" между сградите на Народната Скупщия (сръбския парламент) и Президентството.

Той добави, че палатките в Пионерски парк, разположен в непосредствена близост, ще бъдат премахнати през следващите месеци, а ограничителните прегради около тях и площад „Никола Пашич" засега остават.

Привърженици на Вучич поставиха шатри и палатки в Пионерския парк и между двете сгради на Народната Скупщина и Президентството в началото на март в отговор на антиправителствените протести, оглавени от студенти.

Социалното недоволство обхвана страната след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Вучич оцени, че „е важно да се покаже, че Белград и Сърбия се връщат към нормалността", а хората, които са се събрали пред сръбския парламент са проявили отговорност и голяма смелост.

„Те бяха упорити, останаха и оцеляха. Вярвам, че историята няма да ги забрави за това, че застанаха в защита на родината си, когато беше най-трудно, и срещу тях се водеше най-бруталната кампания на омраза. Хората отправяха всякакви, не особено умни, възражения срещу тях", каза Вучич пред „Пинк".

В лагера на привържениците на Вучич, придобил известност с неологизма „Чациленд", се случиха няколко инцидента, включително пожар и стрелба, когато седемдесетгодишен жител на Белград рани 57-годишен мъж в една от шатрите.

На мястото на шатрите тази сутрин започна строеж на павильони за Новогодишно селище, което ще бъде официално открито на 31 декември, предава регионалната телевизия „Ен1".