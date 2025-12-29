ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар и стрелба в палатковия лагер на привържениците на Александър Вучич

Теодора Енчева, БТА

Александър Вучич

Част от палатковия лагер на привържениците на сръбския президент Александър Вучич в Белград е премахнат, предават местните медии.

Вучич обяви снощи пред частната телевизия „Пинк", че с „неособена охота" привържениците му са се съгласили да бъдат премахнати белите шатри, разположени на пътното платното на бул. „Крал Александър" между сградите на Народната Скупщия (сръбския парламент) и Президентството.

Той добави, че палатките в Пионерски парк, разположен в непосредствена близост, ще бъдат премахнати през следващите месеци, а ограничителните прегради около тях и площад „Никола Пашич" засега остават.

Привърженици на Вучич поставиха шатри и палатки в Пионерския парк и между двете сгради на Народната Скупщина и Президентството в началото на март в отговор на антиправителствените протести, оглавени от студенти.

Социалното недоволство обхвана страната след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Вучич оцени, че „е важно да се покаже, че Белград и Сърбия се връщат към нормалността", а хората, които са се събрали пред сръбския парламент са проявили отговорност и голяма смелост.

„Те бяха упорити, останаха и оцеляха. Вярвам, че историята няма да ги забрави за това, че застанаха в защита на родината си, когато беше най-трудно, и срещу тях се водеше най-бруталната кампания на омраза. Хората отправяха всякакви, не особено умни, възражения срещу тях", каза Вучич пред „Пинк".

В лагера на привържениците на Вучич, придобил известност с неологизма „Чациленд", се случиха няколко инцидента, включително пожар и стрелба, когато седемдесетгодишен жител на Белград рани 57-годишен мъж в една от шатрите.

На мястото на шатрите тази сутрин започна строеж на павильони за Новогодишно селище, което ще бъде официално открито на 31 декември, предава регионалната телевизия „Ен1".

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)