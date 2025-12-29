ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във в...

Унгария отчита напредък в модернизацията на въоръжените си сили

Унгария СНИМКА: Пиксабей

Дългогодишната модернизация на въоръжените сили на Унгария продължава. Целта остава изграждане на една от определящите армии в Централна Европа и развитие на модерна, високотехнологична и съвместима с НАТО сила, заяви днес министърът на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

По думите му през 2025 г. развитието е показало "впечатляващи резултати", предава БТА.

Министърът посочи, че бюджетът за 2025 г. е осигурил средства за модернизиране на военното оборудване и екипировка, както и за по-нататъшно развитие на отбранителния капацитет. В началото на декември въоръжените сили получиха последната част от поръчката за танкове "Леопард", припомни той.

Сухопътните сили междувременно поръчаха над 200 бронирани машини "Линкс" (рис), които представляват значителен технологичен скок. По-голямата част от машините се произвеждат в завода на "Райнметал" край Залаегерсег, което придава на програмата и индустриално-технологично значение. През 2025 г. са доставени допълнителни сухопътни машини от същия модел.

Военновъздушните сили получиха хеликоптери "Еърбъс", предназначени за транспорт на товари и войски, разузнаване и специални операции.

Според министъра тези доставки ще засилят способността на унгарските въоръжени сили да действат като добре оборудвана, гъвкава и модерна армия, както в защитата на страната, така и при изпълнението на съюзническите ѝ ангажименти.

