Кремъл: Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас

1304
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Украйна трябва да изтегли войските си от частите от Донбас, които все още контролира, призова днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Песков съобщи скоро се очаква разговор между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин. За момента не се обсъжда разговор между Путин и украинският му колега Володимир Зеленски, уточни в същото време той, предава БТА.

Тръмп вече разговаря по телефона с Путин вчера, преди срещата си в Маями със Зеленски, припомня Ройтерс.

В момента Русия контролира една пета от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който Москва обяви за анексиран през 2014 г., както и около 90% от Донбас, 75% от Запорожка и Херсонска област и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област, по руски данни.

Русия мисли за прекратяването на военния конфликт в контекста на постигането на целите си, заяви Песков. Той добави, че Москва ще може да оцени резултатите от преговорите между Тръмп и Зеленски, след като получи информация от САЩ, по време на разговора между Путин и Тръмп.

Говорителят на Кремъл добави, че според него в ЕС "има сериозно недоволство от факта, че все повече и повече лидери на ЕС, които жадуват продължаване на войната, посягат на джобовете на данъкоплатците си". "И това недоволство нараства", увери още той.

Дмитрий Песков

