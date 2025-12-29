Кремъл: Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас

Украйна трябва да изтегли войските си от частите от Донбас, които все още контролира, призова днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Песков съобщи скоро се очаква разговор между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин. За момента не се обсъжда разговор между Путин и украинският му колега Володимир Зеленски, уточни в същото време той, предава БТА.

Тръмп вече разговаря по телефона с Путин вчера, преди срещата си в Маями със Зеленски, припомня Ройтерс.

В момента Русия контролира една пета от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който Москва обяви за анексиран през 2014 г., както и около 90% от Донбас, 75% от Запорожка и Херсонска област и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област, по руски данни.

Русия мисли за прекратяването на военния конфликт в контекста на постигането на целите си, заяви Песков. Той добави, че Москва ще може да оцени резултатите от преговорите между Тръмп и Зеленски, след като получи информация от САЩ, по време на разговора между Путин и Тръмп.

Говорителят на Кремъл добави, че според него в ЕС "има сериозно недоволство от факта, че все повече и повече лидери на ЕС, които жадуват продължаване на войната, посягат на джобовете на данъкоплатците си". "И това недоволство нараства", увери още той.