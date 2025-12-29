ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във в...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21995048 www.24chasa.bg

Разследват петима лекари след смъртта на майка и дъщеря в Италия

796
Снимка: Pixabay.

Петима лекари са разследвани, след като 50-годишна жена и 15-годишната ѝ дъщеря починаха от хранително отравяне, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Двете починали италианки консумирали развалена риба в заведение за бързо хранене в навечерието на Коледа близо до град Кампобасо, южно от Неапол.

Съпругът на починалата жена, който също е ял от храната, е хоспитализиран в болница в Рим и остава в тежко състояние.

Прокуратурата е започнала разследване срещу петимата лекари за непредумишлено убийство и причиняване на телесна повреда поради небрежност.

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти и съответно два пъти изписани преди третата и последна хоспитализация, завършила фатално.

Снимка: Pixabay.

