Зеленски: Украйна иска Русия да й плати репарации

Украйна е заинтересована Русия да ѝ плати репарации, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предава БТА.

"На първо място, ние сме заинтересовани Русия да ни даде пари, и то под формата на репарации. Американците го наричат компенсация, а не репарации, защото, мисля, че не харесват думата репарации... За нас обаче е важно да получим парите, за да възстановим страната си", отбеляза украинският президент в разговор с журналисти в УотсАп.

Зеленски посочи, че въпросът за средствата за възстановяването на Украйна вече е решен с европейците, тъй като по-голямата част от замразените активи се намират там.

"Радвам се, че те подкрепиха нашата позиция. Ще получим първите 100 милиарда на равни траншове през следващите две години. Ако няма война, и не дай Боже да има война. Ще изразходваме тези пари за възстановяването на държавата ни. Ако се наложи да се защитаваме, ще имаме средствата да си купим тази защита", подчерта той.

Както беше съобщено, Европейският съюз се съгласи да отпусне на Украйна заем от 90 милиарда евро за следващите две години вместо заем за репарации, който трябваше да възлезе на 130 милиарда евро.

Зеленски подчерта, че е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин във всякакъв формат, при условие че думите и действията на руския лидер съответстват на заявените му намерения. "Ще бъда честен, това ми се струва малко странно. И аз казах на президента на САЩ следното: От една страна, той казва на президента на САЩ, че иска да сложи край на войната и че това е неговото желание. От друга страна, той открито заявява в медиите, че е готов и иска да продължи войната. Той ни удря с ракети, говори открито за това, радва се на унищожаването на гражданската инфраструктура, дава заповеди на генералите си къде да отидат, какво да завземат и т.н.", отбеляза Зеленски.

Тези действия, както подчерта украинският президент, не съвпадат с мирната реторика, която Путин използва в диалога си с Тръмп.

"Но още веднъж, не ни интересува как се срещаме или в какъв формат преговаряме. Ние сме готови. Важно е действията и думите на руския лидер да съвпадат", подчерта украинският президент.

По-рано Тръмп заяви, че не смята, че руските удари по Украйна показват липса на сериозно желание за мир от страна на Путин, припомня Укринформ.

Присъствието на чуждестранни войски в Украйна ще бъде необходима и "реална гаранция" за сигурност, за да се предотврати нова атака от страна на Русия, отбеляза Зеленски, цитиран от Франс прес.

"За да съм честен, да", каза той в отговор на въпрос дали смята това за необходимо. "Смятам, че присъствието на международни войски представлява реална гаранция за сигурност, подсилване на гаранциите за сигурността, които нашите партньори вече ни предлагат", добави той.