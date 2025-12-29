САЩ обещаха да отделят 2 млрд. долара вноски за хуманитарна помощ към ООН

Съединените щати обещаха да отделят 2 млрд. долара вноски за хуманитарна помощ към ООН, след като администрацията на американският президент Доналд Тръмп значително съкрати сумите за чуждестранна помощ през тази година, съобщи представител на Държавния департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Държавният департамент не предостави повече подробности за това как ще бъде разпределена сумата или дали ще последват още финансови ангажименти от страна на САЩ, предава БТА.

САЩ значително съкратиха разходите за чуждестранна помощ тази година, а водещи западни държави дарителки, като например Германия, също отделиха по-малки суми, като се насочиха към по-големи разходи за отбрана. Това предизвика сериозен недостиг за финансирането на ООН, отбелязва Ройтерс.

Данните на ООН показват, че вноските, които САЩ отделят към ООН за хуманитарна помощ, са спаднали до 3,38 млрд. долара тази година, което представлява 14,8% от общата сума, отделяна от всички държави членки на ООН.

Това е значително понижение спрямо миналата година, когато сумата, отпусната за хуманитарна помощ, беше 14,1 млрд. долара или в сравнение с 2022 г., когато тя достигна най-голямата си стойност от 17,2 млрд. долара.

По-рано този месец ООН започна кампания за набирането на средства на стойност 23 млрд. долара за хуманитарна помощ за следващата година, която да достигне до 87 милиона души в риск.

Това е половината от търсената за тази година сума от 47 млрд. долара и отразява спада в подкрепата на държавите дарителки въпреки рекордните глобални нужди.

Том Флетчър, ръководителят на хуманитарните операции на ООН, посочи, че хуманитарната помощ на ООН покрива твърде много дейности на международната организация и е недостатъчна, което означава, че трябва да бъдат направени "жестоки избори", за да се даде приоритет на най-нуждаещите се.