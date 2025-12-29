Военните учения около Тайван ще засегнат международни полети с над 100 хил. пътници

Военните учения на Китай около Тайван, които ще продължат и утре, ще засегнат над 100 000 пътници на международни пътнически полети и около 6000 пътници на вътрешни полети, предупреди днес тайванското Министерство на транспорта, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

В изявлението се посочва, че властите на самоуправляващия се остров ще отклонят международните полети от опасните зони или ще обявят алтернативни маршрути, за да гарантират безопасността на въздушния трафик.

Тайван вече предупреди за очаквани закъснения на утрешните международни полети в района на Тайпе и съобщи, че е координирал действията си с държави в региона за контрол на въздушното пространство, за да осигури контрол на въздушния трафик.

Авиокомпаниите трябва да уведомят предварително пътниците за промените и да подготвят достатъчно гориво, подчертаха тайванските авиационни власти.

По-рано днес китайската Народоосвободител армия обяви, че нейни военновъздушни, военноморски и ракетни части провеждат учения около Тайван, а Пекин определи маневрите като "строго предупреждение" към сепаратистките сили и "външната намеса", отбелязва Асошиейтед прес.

Тайван, от своя страна, съобщи, че поставя военните си сили си в състояние на готовност, и отправи критики към китайското правителство.

Преди да обяви началото на военните учения, Пекин изрази недоволство от плановете на САЩ да продадат на Тайпе големи количества оръжия и от изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи, че армията на страната ѝ може да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван. В изявлението, което китайската армия разпространи тази сутрин, обаче не се споменава нищо за САЩ и Япония.

Китайските въоръжени сили заявиха, че в учението днес, което се проведе на север и югозапад от Тайванския пролив, са участвали разрушители, фрегати, изтребители, бомбардировачи и безпилотни летателни апарати, както и ракети с голям обсег. Отработена е била и бойна стрелба срещу морски цели. Освен са били изпробвани способностите за координация между морските и въздушните сили и преследването на цели във водите и въздушното пространство на изток от пролива.

За утре са планирани мащабни маневри, които ще продължат между 8:00 и 18:00 часа (от 2:00 до 12:00 ч. българско време). Тогава ще бъдат отработени бойни стрелби, като ученията ще обхванат пет района около Тайван, съобщиха китайските въоръжени сили.