Тайланд обвини Камбоджа в нарушаване на примирието

Тайланд обвини Камбоджа, че е нарушила прекратяването на огъня, като е изпратила в неговото въздушно пространство над 250 дрона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че споразумението беше сключено в събота след триседмични сблъсъци по границата.

Не бяха изминали 48 часа от влизането в сила на примирието, когато Банкок обяви, че дронове, дошли от Камбоджа, са проникнали във въздушното му пространство през нощта.

"Подобни действия представляват провокация и нарушение на мерките за намаляване на напрежението", каза тайландската армия в изявление.

Камбоджа веднага се постара да омаловажи този инцидент, който беше определен като "малък проблем" от министъра на външните работи Прак Сокхон.

"Обсъдихме го (с Тайланд) и се споразумяхме да го разгледаме и разрешим незабавно", заяви той в интервю, излъчено по държавна телевизия.

Тайланд и Камбоджа обявиха в събота незабавно прекратяване на огъня в граничния конфликт, който през последните седмици отне живота на най-малко 47 души и доведе до разселване на близо един милион души от двете страни.

В съвместна декларация двете страни се ангажираха да замразят военните си позиции и да сътрудничат в операциите по разминиране на граничните райони и борбата с киберпрестъпността. Подписаният от министрите на отбраната на двете страни документ споменаваше и освобождаването от Тайланд на 18 камбоджански войници след 72 часа ефективно прекратяване на огъня. Днес това решение е поставено под въпрос, отбелязва АФП. Тайландската армия съобщи, че може да "преразгледа решението си" по този въпрос "в зависимост от ситуацията и наблюдаваното поведение".

Двете азиатски кралства отдавна са в конфликт по повод границата си с дължина 800 километра, определена по време на френския колониален период. Те се обвиняват взаимно за започването на тази нова ескалация на насилието, довела до разполагането на изтребители, дронове, танкове и артилерийски оръдия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави тайландските и камбоджанските лидери в деня след обявяването на примирието "за блестящата им инициатива, която доведе до този бърз и много справедлив резултат".

Китай, който също настояваше за прекратяване на конфликта, беше домакин на тристранни преговори в провинция Юнан вчера и днес, за да укрепи крехкото примирие. В съвместно изявление трите страни заявиха, че са провели "задълбочени разговори", за да постигнат постепенно "възстановяване на взаимното политическо доверие" и "запазване на регионалната стабилност".