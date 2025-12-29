ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21996261 www.24chasa.bg

Путин: Руските войски напредват уверено в Украйна

2672
Владимир Путин Снимка: Пресслужбата на Кремъл

Русия уверено напредва в Украйна и продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г..

Това каза президентът Владимир Путин на среща с командири.

„Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено", каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия, цитиран от АФП, съобщава Би Ти Ви.

Генерал Валери Герасимов, началникът на Генералния щаб на Русия, заяви, че силите на Москва напредват в Украйна по цялата фронтова линия, докато силите на Киев, за разлика от тях, са фокусирани върху отбрана и опити за контраатака.

В телевизионната среща с Путин и други висши военни служители Герасимов съобщи, че руските сили през 2025 г. са превзели 6460 квадратни километра територия в Украйна, включително 334 села.

Междувременно Путин подписа днес промени в закона, които дават право на Русия да игнорира решения по наказателни дела, издадени от чуждестранни и международни съдилища, на фона на украинските и европейските опити да накажат Москва за действията ѝ в Украйна, пише Ройтерс.

Съгласно промените в руското законодателство, подкрепени от Путин, Москва официално ще има право съгласно собственото си вътрешно законодателство да пренебрегва решения по наказателни дела, взети от чуждестранни съдилища от името на чуждестранни правителства без участието на Руси

Владимир Путин Снимка: Пресслужбата на Кремъл

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)