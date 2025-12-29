Путин: Руските войски напредват уверено в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия уверено напредва в Украйна и продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г..

Това каза президентът Владимир Путин на среща с командири.

„Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено", каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия, цитиран от АФП, съобщава Би Ти Ви.

Генерал Валери Герасимов, началникът на Генералния щаб на Русия, заяви, че силите на Москва напредват в Украйна по цялата фронтова линия, докато силите на Киев, за разлика от тях, са фокусирани върху отбрана и опити за контраатака.

В телевизионната среща с Путин и други висши военни служители Герасимов съобщи, че руските сили през 2025 г. са превзели 6460 квадратни километра територия в Украйна, включително 334 села.

Междувременно Путин подписа днес промени в закона, които дават право на Русия да игнорира решения по наказателни дела, издадени от чуждестранни и международни съдилища, на фона на украинските и европейските опити да накажат Москва за действията ѝ в Украйна, пише Ройтерс.

Съгласно промените в руското законодателство, подкрепени от Путин, Москва официално ще има право съгласно собственото си вътрешно законодателство да пренебрегва решения по наказателни дела, взети от чуждестранни съдилища от името на чуждестранни правителства без участието на Руси