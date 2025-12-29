ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21996308 www.24chasa.bg

Шефът на руския Генщаб: Силите ни настъпват по цялата линия на фронта в Украйна

1600
Валерий Герасимов КАДЪР: Екс/@entre_guerras_

Руските сили напредват по цялата фронтова линия в Украйна, докато силите на Киев са съсредоточени върху отбраната и върху опити за противодействие на настъплението, заяви днес началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Войските на обединената групировка извършват настъпление на практика по целия фронт. Нанасяйки поражение на противника, войсковите съединения и части успешно напредват в дълбочина в неговата отбрана", каза той, цитиран от ТАСС, в доклад до върховния главнокомандващ - президента Владимир Путин.

На предавана по телевизията среща с президента Путин и други висши военни ген. Герасимов съобщи, че през 2025 г. руските войски са завзели 6460 квадратни километра територия в Украйна, включително 334 села.

"През декември бяха освободени над 700 кв. км територия и 32 населени места, което е най-високият показател за напредване за месец за цялата година", допълни Герасимов.

Валерий Герасимов КАДЪР: Екс/@entre_guerras_

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)