"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили напредват по цялата фронтова линия в Украйна, докато силите на Киев са съсредоточени върху отбраната и върху опити за противодействие на настъплението, заяви днес началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Войските на обединената групировка извършват настъпление на практика по целия фронт. Нанасяйки поражение на противника, войсковите съединения и части успешно напредват в дълбочина в неговата отбрана", каза той, цитиран от ТАСС, в доклад до върховния главнокомандващ - президента Владимир Путин.

На предавана по телевизията среща с президента Путин и други висши военни ген. Герасимов съобщи, че през 2025 г. руските войски са завзели 6460 квадратни километра територия в Украйна, включително 334 села.

"През декември бяха освободени над 700 кв. км територия и 32 населени места, което е най-високият показател за напредване за месец за цялата година", допълни Герасимов.