Германското правителство подхожда предпазливо към разговорите на Тръмп със Зеленски и Путин

1700
Володимир Зеленски и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Германското правителство подхожда с предпазливост към резултатите от отделните преговори, проведени от президента на САЩ Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, заяви днес негов говорител, цитиран от ДПА и БТА. 

"Приветстваме ангажимента на президента Тръмп да се стреми в Украйна към справедлив и траен мир, който да запази украинския суверенитет и европейската сигурност", каза той.

В същото време говорителят подчерта, че именно Москва трябва да сложи край на войната, като добави, че съществува разминаване между изявленията на руския президент и "това, което се случи с атаките срещу Украйна по Коледа".

Зеленски и Тръмп се срещнаха вчера във Флорида, след като по-рано американският президент проведе телефонен разговор с Путин. Срещата между лидерите на САЩ и Украйна приключи без значителен пробив, въпреки че и двамата заявиха, че е постигнат напредък по пътя към евентуално мирно споразумение, обобщава ДПА.

