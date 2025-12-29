Путин одобри Русия да не спазва решения по наказателни дела на чужди съдилища

Руският президент Владимир Путин подписа днес промени в законодателството, които дават на Русия правото да игнорира присъди по наказателни дела, издадени от чуждестранни и международни съдилища, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на украинските и европейски опити Москва да бъде наказана за действията на руските сили в Украйна.

Ходът, който идва в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да посредничи за сключване на мирно споразумение в Украйна, изглежда е отговор на няколкото инициативи за преследване по съдебен път на руски официални представители и военни офицери за извършването на предполагаеми военни престъпления в Украйна - обвинения, които Москва напълно отрича.

Украйна и органът за правата на човека на Съвета на Европа подписаха споразумение през юни, което поставя основите за създаването на специален трибунал, а през този месец Европа подкрепи създаването на международна комисия за компенсации за Украйна в опит да гарантира, че Киев ще бъде компенсиран за разрушенията на стойност милиарди долари, причинени от руски атаки, както и за извършени предполагаеми военни престъпления.

Международният наказателен съд в Хага също издаде заповеди за ареста на Путин и на още петима души за предполагаемата им роля в извършването на жестокости по време на войната в Украйна. Путин и комисарката по правата на децата към руската президентска канцелария Мария Лвова-Белова са с повдигнати обвинения за незаконното депортиране на стотици деца от Украйна.

Кремъл, който определи действията на Международния наказателен съд като скандални, твърди, че обвинението е невярно и че Москва е действала единствено с цел да изведе децата от зоната на конфликта за тяхна собствена безопасност.

Съгласно промени в руското законодателство, одобрени днес от Путин, Москва ще има официално право съгласно собственото си национално законодателство да не се съобразява с решения по наказателни дела, постановени от чуждестранни съдилища от името на чуждестранни правителства без участието на Русия.

Решенията, постановени от международни правни органи, чиято компетентност не се основава на международно споразумение с Русия или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, също могат да пренебрегнати съгласно промените.