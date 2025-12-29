"Хамас" потвърди смъртта на говорителя на военното си крило и на шефа си в ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военното крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" (Бригадите "Изедин ал Касам") потвърди днес в канала си в приложението "Телеграм", че говорителят му Абу Убайда и ръководителят на групировката в ивицата Газа Мохамед Синуар са били убити в Газа по-рано тази година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелската армия обяви през май, че е убила Мохамед Синуар - по-малкия брат на бившия лидер на "Хамас" Яхия Синуар. Три месеца по-късно израелските военни съобщиха, че са убили и Абу Убайда.

Във видеообръщение Бригадите "Изедин ал Касам" отдават почит на "великия командир мъченик Абу Убайда", посочва Франс прес.

Израел обяви, че той е бил убит на 30 август в ивицата Газа при удари на израелската армия, но тогава "Хамас" не потвърди смъртта му.