ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21996468 www.24chasa.bg

Зеленски обсъди с пратеника на САЩ Уиткоф следващите етапи на преговорите

1748
Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му от преговарящи са обсъдили днес по телефона с американския пратеник Стив Уиткоф следващите етапи на преговорите за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Франс прес, като цитира секратаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, съобщи БТА.

Разговорът се е състоял след срещата между украинския държавен глава и неговия американски колега Доналд Тръмп.

"Току-що, на път към Украйна, разговаряхме със специалния представител на американския президент Стив Уиткоф. Украинският президент Володимир Зеленски също се включи в разговора", съобщи Умеров в социалните мрежи.

"Ключовият момент е да се координират новите контакти и следващите стъпки", добави той.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)