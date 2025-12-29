Киев атакувал с дронове резиденция на Путин в Новгородска област през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Киев атакува в нощта на 28 срещу 29 декември с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Очаквайте подробности.