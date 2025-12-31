Богати и безгласни - как Путин укроти руските олигарси

Отливът на чуждестранни компании от Русия вследствие на войната създаде вакуум, който бързо бе запълнен от бизнесмени, близки до Кремъл

Войната в Украйна подобно на всяка друга неизбежно доведе до рекорден ръст в броя на милиардерите в Русия.

В същото време обаче за 25-годишното си управление президентът Владимир Путин успя да направи така, че влиятелните олигарси да загубят почти цялото си политическо влияние.

Западните санкции не успяха да превърнат супербогатите в опоненти на Путин, може би защото подходът му ги задължи да се превърнат в мълчаливи поддръжници. Бившият банков милиардер Олег Тинков се запознава с изпитаната тактика на Кремъл от първо лице. Ден след като той критикува войната,

определяйки я като “лудост” в пост

в инстаграм от април 2022 г., неговите мениджъри са били потърсени от руските власти. Те били уведомени, че банката му “Тинкоф” - втората най-голяма в Русия по това време, ще бъде национализирана, освен ако не бъдат прекъснати всички връзки с нейния основател. “Не можех да обсъждам цената”, разкри Тинков пред “Ню Йорк Таймс”. Според бизнесмена ситуацията е била “заложническа”: “Приемаш това, което ти предлагат. Не можех да преговарям”.

Само след седмица компания, свързана с Владимир Потанин - понастоящем петия най-богат бизнесмен в Русия, който доставя никел за двигатели на изтребители, обяви, че купува банката на Тинков. Тя беше

продадена за едва 3% от истинската си стойност,

посочва бизнесменът. “Сделката” води до това, че Тинков в крайна сметка губи почти 9 млрд. долара от богатството си, което някога е имал. Всичко това го принуждава да напусне Русия.

Но преди Путин да застане на президентския пост, ситуацията в страната беше доста по-различна. В годините след разпадането на СССР някои руснаци станаха изключително богати, тъй като придобиха огромни предприятия, които преди това бяха на държавата. Те се възползваха и от възможностите на зараждащия се капитализъм в страната. Новото им богатство беше равнозначно на влияние и власт в период на политически сътресения, а хората започнаха да ги наричат олигарси.

Преди години най-влиятелният олигарх в Русия - Борис Березовски, твърдеше, че е организирал издигането на Путин до президентския пост през 2000 г. Години по-късно обаче той помоли за прошка:

“Не видях в него бъдещия алчен тиранин и узурпатор

- човека, който ще потъпче свободата и ще спре развитието на Русия”, написа той през 2012 г.

Березовски най-вероятно малко е преувеличил ролята си в политиката, но руските олигарси със сигурност бяха способни да дърпат конците на най-високите етажи на властта. Малко повече от година след “извинението” Березовски беше намерен мъртъв при мистериозни обстоятелства, докато беше в изгнание във Великобритания. По това време руската олигархия също вече беше мъртва. И когато Путин събра най-богатите руснаци в Кремъл няколко часа след като обяви пълномащабна инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., те не можаха да направят нищо, за да се противопоставят. При това с ясното съзнание, че финансите им ще понесат тежки удари.

“Надявам се, че в тези нови условия ще работим заедно също толкова добре и не по-малко ефективно”, каза тогава Путин на бизнесмените.

Един от репортерите, който бил на срещата, описа лицата на присъствалите милиардери като “бледи и лишени от сън”. Това съвсем не е учудващо, като се има предвид, че подготовката за войната и непосредствените последици от нея се отразиха много негативно на руските богаташи.

Според сп. “Форбс” в периода до април 2022 г. броят на милиардерите е спаднал от 117 на 83 заради войната, санкциите и понижението на рублата. Ултрабогатите загубиха тогава 263 млрд. долара, или средно по 27% от състоянието си. Следващите години обаче показаха, че участието във военната икономика на Путин носи много ползи.

Разточителните разходи за войната стимулираха икономическия растеж в Русия с повече от 4% годишно през 2023-а и 2024 г. Това беше добре дори и за онези руски богаташи, които не печелеха директно от договори за отбрана.

През 2024 г. повече от половината от руските милиардери или са имали някаква роля в снабдяването на армията, или са се възползвали от инвазията, казва Джакомо Тонини от “Форбс”. “Справедливо е да се каже, че всеки, който развива бизнес в Русия, трябва да има връзки с правителството”, обясни той пред Би Би Си.

През 2025 г. в списъка на “Форбс” бяха включени най-много милиардери в Русия - цели 140. Тяхното общо състояние - 580 млрд. долара, бе само с 3 млрд. долара по-малко от рекордната стойност, регистрирана през годината преди войната. Докато позволява на лоялните да печелят, Путин наказва онези, които отказват да му се подчиняват.

Руският народ добре помни какво се случи с петролния магнат Михаил Ходорковски, припомня Би Би Си. Някога най-богатият човек в Русия, той прекара 10 години в затвора, след като през 2001 г. създаде продемократична организация. От началото на войната почти всички руски милиардери мълчат, а малцината, които публично се противопоставиха на Путин,

бяха принудени да напуснат страната си

и да се разделят с голяма част от парите си.

Най-богатите руснаци са ключови играчи във военните действия на Путин. Много от тях, включително 37-те бизнесмени, които бяха привикани в Кремъл на 24 февруари 2022 г., са обект на западни санкции. Но ако Западът е искал да ги обедини срещу Кремъл, той се е провалил. Причината - дори някой от тях да е обмислял да дезертира с милиардите си, санкциите направиха това невъзможно.

“Западът направи всичко, за да гарантира, че руските милиардери ще се обединят около знамето”, смята Александър Коляндър от Центъра за анализ на европейската политика (CEPA). Според него “нямаше абсолютно никакъв план, идея или ясен път за някои от тях да напуснат кораба”. Коляндър обясни, че санкционираните активи, замразените сметки и конфискуваното имущество са помогнали на Путин да мобилизира милиардерите и да ги използва за подкрепа на руската военна икономика.

Отливът на чуждестранни компании от Русия вследствие на войната освен това създаде вакуум, който бързо беше запълнен от бизнесмени, близки до Кремъл. На тях им беше позволено да изкупят високодоходни активи на ниски цени. Това от своя страна създаде нова “армия от влиятелни и активни лоялисти”, обясни Александра Прокопенко от Центъра “Карнеги Русия - Евразия”.

“Бъдещото им благоденствие (на милиардерите) зависи от продължаващата конфронтация между Русия и Запада”, а най-големият им страх е завръщането на предишните собственици, обясни тя. Само през 2024 г. по този начин в Русия се появиха 11 нови милиардери, посочва още и Тонини.

