Украинският външен министър: Русия търси фалшиви оправдания за нови атаки

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова днес световните лидери да осъдят "руските манипулации" за предполагаема украинска атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че Москва търси "фалшиви оправдания", за да продължи атаките си срещу Киев, предаде Ройтерс.

"Обичайната руска тактика - обвинявай другата страна в това, което ти самият правиш или планираш да направиш", написа Сибига в социалната мрежа "Екс", цитиран от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски определи руските обвинения като "лъжа" и заяви, че е обсъдил въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц.