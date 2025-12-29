Нидерландия забранява фойерверките от Нова година, опашки се извиха пред магазините

Нидерландия забранява пиротехниката от новата 2026 г., което доведе до опашки пред магазините за фойерверки.

Собствениците се радват на рекорден брой поръчки на фойерверки, тъй като това вероятно ще е последната година, в която те ще се продават законно.

Парламентът на Нидерландия вече гласува промени в закона, които ще забранят продажбата на всички фойерверки от новата година. Законопроектът беше одобрен и от двете камари. Градовете и малките населени места ще могат да организират заря с подкрепата на общината, но според някои това не е приложимо.

Бенгалският огън и пиратките ще останат извън обхвата на новия закон. Много хора са против забраната и не смятат, че може да се приложи на практика. Част от причината за действията на парламента са големият брой изгаряния и щети по частна собственост от новогодишната заря, съобщава БНТ.