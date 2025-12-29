ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава издирването на 22-годишния мъж, изчезна...

Нидерландия забранява фойерверките от Нова година, опашки се извиха пред магазините

1904
Фойерверки. Снимка: pixabay

Нидерландия забранява пиротехниката от новата 2026 г., което доведе до опашки пред магазините за фойерверки.

Собствениците се радват на рекорден брой поръчки на фойерверки, тъй като това вероятно ще е последната година, в която те ще се продават законно.

Парламентът на Нидерландия вече гласува промени в закона, които ще забранят продажбата на всички фойерверки от новата година. Законопроектът беше одобрен и от двете камари. Градовете и малките населени места ще могат да организират заря с подкрепата на общината, но според някои това не е приложимо.

Бенгалският огън и пиратките ще останат извън обхвата на новия закон. Много хора са против забраната и не смятат, че може да се приложи на практика. Част от причината за действията на парламента са големият брой изгаряния и щети по частна собственост от новогодишната заря, съобщава БНТ.

