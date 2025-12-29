Тръмп бил шокиран и възмутен от предполагаемата украинска атака срещу резиденция на Путин

Американският президент Доналд Тръмп бил шокиран и възмутен от предполагаемата украинска атака срещу резиденция на Владимир Путин, твърди външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин е казал днес на американския си колега Доналд Тръмп, че Русия ще преразгледа позицията си в мирните преговори след, по думите на Москва, украинска атака с дронове срещу резиденцията на руския лидер във Валдай, в руската Новгородска област, заяви още Ушаков.

Украйна отхвърля руските твърдения за атака с 91 дрона срещу резиденцията на Путин в Северна Русия като лъжи и на свой ред обвини Москва в опит да подкопае напредъка в мирните преговори.

"Както беше договорено, днес между руския и американския президент се състоя поредния телефонен разговор, след който двата лидери доста дружески се договориха да поддържат диалог и занапред", каза Ушаков и добави: "Доналд Тръмп и присъстващите по време на този разговор негови ключови съветници в детайли ни осведомиха за основните резултати от вчерашните преговори в Мар а Лаго с украинската делегация".

"Разбира се, че Владимир Путин обърна внимание на своя колега Доналд Тръмп, че фактически веднага след, по мнението на американската страна, успешния кръг преговори в Мар а Лаго, киевският режим предприе терористична атака с масирано използване на дронове срещу държавната резиденция на руския президент в Новгородска област. Президентът на САЩ бе шокиран от това съобщение и буквално възмутен, като каза, че дори не е могъл да предположи извършването на подобни неадекватни действия", каза съветникът, цитиран от БТА.

"Както бе отбелязано, това несъмнено ще повлияе на американския подход в контекста на работата със Зеленски", уточни Ушаков, цитиран от ТАСС.

"Владимир Путин подчерта също, че руската страна възнамерява и в бъдеще тясно и плодотворно да работи с американските партньори в търсене на пътища за постигане на мир. Разбира се, обаче, по цяла редица постигнати по време на предишния етап на преговорите договорености и набелязани решения позицията на Русия ще бъде преразгледана. Това беше заявено много ясно", обобщи Ушаков.