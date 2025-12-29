ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германските власти разследват военни за екстремизъм, сексуално насилие и наркотици

Германски войници. Снимка: Министерство на отбраната на Германия

Германските власти разследват военнослужещи за предполагаем екстремизъм, сексуално насилие и злоупотреба с наркотици . 

Предполагаемите случаи са довели до уволнението на германски парашутисти, като ще бъдат предприети и по-нататъшни действия, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на говорител на Министерството на отбраната.

Прокуратурата разследва 19 военнослужещи, подчерта той, като обяви план за действия въз основа на доклад на генерал-лейтенант Харалд Ганте, който е в процес на завършване и ще бъде представен на инспектора на армията Кристиан Фройдинг.

Докладът включва мерки за обучение, лидерство и превенция, насочени към предотвратяване на бъдещи провинения, съобщи БТА.

Вестник "Франкфуртер Aлгемайне Цайтунг" съобщи по-рано, че от месеци тече разследване на 26-и парашутен полк в Цвайбрюкен, провинция Райнланд-Пфалц, фокусирано върху десен екстремизъм, сексуално неправомерно поведение, ритуали, включващи насилие, и наркотици.

Десетки членове на полка са били обвинени в сексуално насилие и тормоз над жени, като най-малко 30 от тях са обвинени в политически екстремизъм и антисемитизъм във връзка с над 200 инцидента.

Вестникът съобщи за нацистки поздрави и съществуването на нацистка партия въз основа на вътрешна информация. Жените са били подлагани на ексхибиционизъм и са били принуждавани да слушат непристойни вицове и фантазии за изнасилване, съобщи вестникът.

Военен говорител отказа да коментира случая в отговор на въпрос на ДПА.

"Когато разбрахме какво се случва в Цвайбрюкен, останахме без думи", казва Ганте пред вестника. Говорителят на германското Министерство на отбраната заяви, че има потенциал събитията да навредят на репутацията на армията.

