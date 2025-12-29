ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава издирването на 22-годишния мъж, изчезна...

Китай не признава Сомалиленд за независима държава

Сомалиленд е автономен район в Сомалия.

Китай се противопоставя на всякакви опити за разделянето на територии в Сомалия, заяви днес китайското Министерство на външните работи, три дена след като Израел стана първата страна, признала официално за независима държава самообявилата се Република Сомалиленд, предаде Ройтерс.

"Никоя страна не трябва да насърчава или подкрепя вътрешните сепаратистки сили на друга страна за сметка на своите собствени егоистични интереси", заяви Лин Цзян, говорителят на китайското Външно министерство по време на пресконференция, цитиран от БТА.

Той призова властите в Сомалиленд да прекратят "сепаратистките дейности и тайните споразумения с външни сили."

Сомалиленд се ползваше с действителна автономия и относителен мир и стабилност от 1991 г. насам, когато избухна гражданската война в Сомалия, но отцепилата се област не успя да получи признание от никоя държава по света.

