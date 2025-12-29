Италия ще продължи с военната помощ за Украйна и през следващата година

Италия ще продължи да предоставя военна помощ на Украйна и през следващата година, след като дясното правителство на министър-председателката Джорджа Мелони прие днес указ, разрешаващ продължаване на доставките на оръжие и военно оборудване за Киев, предаде ДПА.

Италия се смята за един от най-надеждните партньори на Украйна в рамките на НАТО. Решението за продължаване на военната помощ през 2026 г., което първоначално беше планирано за началото на декември, обаче трябваше да бъде отложено след възражения от един от коалиционните партньори, съобщава БТА.

Дясната популистка партия "Лига", водена от вицепремиера Матео Салвини, призова за промени в текста, за да се постави по-голям акцент върху гражданската помощ, а доставките на оръжие да бъдат изрично обозначени като служещи за отбранителни цели.

Трипартийното правителство по-късно се съгласи на малки промени във формулировките, без да променя значително съдържанието на указа, който предвижда и удължаване на разрешенията за пребиваване на някои категории украинци в Италия.

Салвини става все по-критичен към военната помощ за Украйна. През ноември той заяви, че изпращането на оръжия няма да доведе до решаване на конфликта, посочва ДПА.