Израел ще монтира новите си лазерни отбранителни системи и на самолети

Израел предвижда да доразвие новата си мощна лазерна система за противовъздушна отбрана така, че тя бъде монтирана и на самолети, в допълнение към наземното й разполагане, предаде ДПА, позовавайки се на един от разработчиците на проекта - Даниел Голд.

"Вече сме в следващото поколение", каза за израелската телевизия "Кан" Голд, който е началник на отдела за военни изследвания и развитие към Министерството на отбраната на Израел.

Израелската армия прие на въоръжение в неделя лазерната система за прехващане, известна като "Железен лъч" (Iron Beam), която ще бъде внедрена в съществуващите многослойни противоракетни щитове, съобщи БТА.

Тя е разработена от израелските фирми от сферата на отбранителната промишленост "Елбит Системс" (Elbit Systems) и "Рафаел" (Rafael), обяви израелското Министерство на отбраната.

"Железен лъч" е проектиран за действие заедно с противоракетните системи "Железен купол" (Iron Dome), "Прашката на Давид" (David's Sling) и "Ароу" (Arrow).

Изпитанията показаха, че системата е надеждна за прехващане на ракети, изстреляни от минохвъргачки мини, самолети и дронове. Освен това експлоатацията ѝ е значително по-евтина от съществуващите израелски системи за противоракетна отбрана, посочва ДПА.

Според оценките на американски експерти неутрализирането на дрон с лазерно оръжие излиза 4 долара на прехващане, докато разходите по системите, които сега използва израелската армия, са много по-големи.

Израелският президент Ицхак Херцог заяви по време на визита в заводите на "Рафаел", че системата е предвестник на "фундаментална промяна във военното дело – както в отбраната, така и в нападението".