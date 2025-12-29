Тръмп: Не е точният момент да атакуват дома на Путин, много се ядосах

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп призна, че "много се е ядосал", след като Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува негова резиденция, предаде Ройтерс.

Киев отрече твърденията на Москва, но Тръмп не е убеден.

"Не ми харесва. Не е хубаво", каза Тръмп пред представители на медиите на въпроса дали е притеснен, че тези твърдения могат да се отразят на посредническите му усилия за мир в Украйна.

"Научих за това днес от президента Путин. Много се ядосах", посочи американският президент, цитиран от БТА.

"Периодът е деликатен. Това не е точният момент. Едно е да бъдеш нападателен, защото те са нападателни. Друго е да се атакува неговият дом. Не е точният момент за нещо подобно", добави държавният глава на САЩ.

Запитан дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: "Ще разберем".

Той определи днешния си разговор с Путин като "много добър".

"Има някои много щекотливи въпроси", заяви Тръмп по повод преговорите за край на войната.