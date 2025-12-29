ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криско и Вениамин звездите в новогодишния спектакъ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21997612 www.24chasa.bg

Латвия завърши 280-километрова ограда по границата с Русия

1904
Латвия изпраща дронове в Украйна СНИМКА: Х/@front_ukrainian

Латвия завърши 280-километрова ограда по източната си граница с Русия, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на държавното управление на имотите на балтийската държава.

Видео от изграждането показва пътеки за граничните караули покрай оградата, подсилена с телена мрежа.

Министърът на вътрешните работи Рихардс Козловскис нарече оградата "значителен принос към сигурността на населението на Латвия и на нашата държава" наред с издигането на подобна ограда миналата година по границата с Беларус.

До края на 2026 година Латвия предвижда още гранична инфрастурктура, както и система за наблюдение, по границите с Русия и Беларус.

"Нашата основна цел е да изградим най-модерната гранична защита на източната граница на ЕС", заяви Козловскис, цитиран от БТА.

Латвия изпраща дронове в Украйна СНИМКА: Х/@front_ukrainian

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)