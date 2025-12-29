Италианците ще похарчат 2,5 млрд. евро за посрещането на Нова година

Италианците ще похарчат 2,5 милиарда евро, за да посрещнат Нова година. Това е с около 200 милиона евро в повече спрямо предходната година.

Проучването е на Конфедерацията на италианските кооперации Confcooperative. Според него, увеличението не отразява безгрижно отношение, а строг подход към семейните разходи, повишени в резултат от инфлацията, а не от изобилието.

Отчита се също, че от десет италианци, четирима ще посрещнат новата година у дома, независимо дали в собствения си дом или при роднини и приятели; трима от десет ще вдигнат тост из планинските курорти, в спа центрове или в градове на изкуството, а други трима от десет са избрали за новогодишната вечеря ресторанти и хотели, съобщи БНР.

Предполага се, че пред френското шампанско ще бъде предпочетено италианско пенливо вино и 60 милиона тапи от него ще бъдат отпушени в новогодишната нощ.

Agenzia Nova, уточнява, че "зад блясъка на мехурчетата се вижда сянката на бедността - почти 10 милиона италианци живеят както в абсолютна, така и в относителна бедност, смазани от наеми, ипотеки и все по-тежки ежедневни разходи"" а "за нуждаещата се средна класа, жертва на високите разходи за живот, новогодишната наздравица ще е с горчив вкус".