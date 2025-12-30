Саудитска Арабия нанесе удари в Йемен заради пратка оръжия за сепаратисти от ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитска Арабия заяви, че е бомбардирала пристанищния град Мукала в Йемен заради пратка оръжия за местните сепаратистки сили, пристигнала от Обединените арабски емирства, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Атаката сигнализира за нова ескалация на напрежението между кралството и Южния преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ. Тя също така допълнително обтяга отношенията между Рияд и Абу Даби, които подкрепяха съперничещи си страни в десетгодишната война на Йемен срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси.

Саудитските военни излязоха със изявление, според което ударите са нанесени след пристигането на кораби от Фуджейра, пристанищен град на източното крайбрежие на ОАЕ.

„Предвид опасността и ескалацията, породени от тези оръжия, които заплашват сигурността и стабилността, коалиционните военновъздушни сили проведоха ограничена военна операция тази сутрин, насочена към оръжия и бойни машини, разтоварени от двата кораба в пристанището на Мукала", се казва в съобщението.

Няма незабавен коментар от ОАЕ.