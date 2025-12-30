Президентът на Сомалия ще посети Турция днес, дни след признаването на Сомалиленд от Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд ще посети днес Турция, близък съюзник на страната му, четири дни след признаването на Сомалиленд от Израел, съобщи турското президентство, цитирано от Франс прес, предава БТА.

По време на посещението „разговорите ще бъдат свързани също с настоящата ситуация в Сомалия в борбата срещу тероризма, мерките, предприети от федералното правителство на Сомалия за постигане на национално единство, и актуалните събития в региона", заяви снощи в мрежата Екс директорът по комуникациите на турското президентство Бурханеттин Дуран.

В петък Анкара осъди признаването от Израел на Сомалиленд - самопровъзгласила се сепаратистка република - като определи това решение като „явна намеса във вътрешните работи на Сомалия".