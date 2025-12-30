Президентът на Салвадор готов да остане на власт още десетилетие

Президентът на Салвадор Наиб Букеле, който дойде на власт през 2019 г. и сега преминава през втори мандат, който критиците нарекоха противоконституционен, заяви, че „е открит да остане на власт още десетилетие", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако зависеше от мен, щях да остана още 10 години", заяви Букеле в интервю в канала в „Ютюб" на известен испански видеоблогър. Той отбеляза, че първоначално се е съгласил със съпругата си, че ще се оттегли от политиката през 2029 г.

Очаква се Ел Салвадор да проведе следващите си президентски избори през 2027 г., за да реши кой ще управлява страната до 2033 г.

Букеле ще има право да се кандидатира за трети мандат, след като през юли контролираният от управляващата партия конгрес прокара конституционна реформа, за да премахне ограниченията за мандатите, да ускори следващите избори и да удължи президентския мандат от пет на шест години.

Правни експерти в страната и чужбина поставиха под въпрос законността на опитите на Букеле да удължи мандата си. Конституцията на страната забранява последователното преизбиране на президенти в поне шест от членовете си.

В началото на 2024 г. Букеле спечели втория си мандат с убедителна победа въпреки „конституционната забрана". Изключително популярният 44-годишен публицист се радва на едни от най-високите рейтинги на одобрение в света благодарение на твърдолинейния си подход към престъпността, който е помогнал за драстично намаляване на нивата на убийства.

Критиците твърдят, че това се е случило „за сметка на гражданските права" и че хора са били произволно задържани, измъчвани и дори убивани в ареста.

Букеле, който навремето се описва в профила си в „Туитър" като „най-готиния диктатор в света", заяви, че не планира да установи диктатура в Салвадор и че от съгражданите му зависи дали да остане на власт.