Откриха изложба, посветена на България в Анкара

Изложба, посветена на България, беше открита в понеделник вечер в пресклуба на Българската телеграфна агенция в Анкара. „Мостът на цветовете: деца със специални заложби от Турция рисуват България", чийто домакин е БТА, беше организирана в партньорство с Посолството на България в Турция, центъра за наука и изкуство „Настрадин ходжа" и Фондацията на изселниците от Балканите в Анкара (BISAV).

Талантливите деца пресъздадоха красивата природа на България, нейните забележителности, фолклор и традиции в двайсет и девет рисунки. Сред тези рисунки бяха също така портрети на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, който след престоя си в страната ни като военен аташе също остава впечатлен, подобно на създателите на изложбата. Именно прожекцията на документалния филм на Нахиде Дениз „Софийските дни на Мустафа Кемал 1913-1915" в София и разказите за България на посланика на страната ни в Турция Ангел Чолаков са в основата на вдъхновението за тези произведения.

Сред гостите на официалното откриване в Анкара бяха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, посланикът на България в Турция Ангел Чолаков, директорът на центъра за наука и изкуство "Настрадин ходжа" Илияз Ялдъз и председателят на Фондацията на BISAV д-р Юксел Йозкале, автори на произведенията, техните родители, академици, представители на международната преса в Анкара, дипломати, представители на държавни институции.

"Откриваме изложбата ден след като приключи посещението на българския патриарх Даниил в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Там българският духовен водач каза, че трябва да помним историята, заедно с всичко онова, което е добро и вдъхновяващо в нея, но и с недоброто и грешките, които да се стремим, според силите си, да не повтаряме, ала в същото време не можем и не трябва да живеем с миналото, а да градим днес нашето настояще. Повод за думите му бяха сложните отношения в миналото между християните от двете църкви, но те са валидни и за отношенията между народите", изтъкна Вълчев.

Той отбеляза, че на рисунките редом до черкви от България стои и джамията в столицата София - "пример, че дори и с различни вери ние сме свързани с човешкото".

"С тези рисунки талантливите деца на Турция показват как българският и турският народ можем да градим настояще като добри комшии - като се познаваме по-добре и виждаме красивото в страната и хората на съседа. А като се познаваме, освен да се представяме едни на други чрез изкуството, можем и да продължим да се сравняваме - нещо, което турският Настрадин ходжа и българският Хитър Петър правят от векове", каза още генералният директор на БТА.

Посланикът на България в Турция Н. Пр. Ангел Чолаков определи изложбата, като носител на три основни послания - децата, таланта и България.

"Изложбата е носител на три много специални послания – деца, талант, България. Децата са бъдещето на планетата. Талантът е двигателят за бъдещето на планетата. България за нас, българите, е най-скъпото кътче на планетата, а за вас – нашите приятели и гости също, надявам се, е много специално място. Затова смятам, че има голяма символика, че завършваме годината всички заедно в нашия духовен, емоционален и артистичен клуб – пресклуба на БТА", заяви Чолаков в речта си при откриването на експозицията днес.

Директорът на центъра за наука и изкуство „Настрадин ходжа" в Анкара - Илияз Ялдъз, където се обучават деца със специални заложби и чието дело са картините от изложбата „Мостът на цветовете: деца със специални заложби от Турция рисуват България", подари на посланика на България в Анкара Ангел Чолаков картината с българското знаме, която е сътворена специално за изложбата.

"Благодаря на всички вас за обичта, с която ни приехте тук (в пресклуба на БТА в Анкара – бел. ред.)! Тази изложба се роди с идването на посланика на България в Турция Ангел Чолаков в нашето училище. Започвайки с прожекцията на филма "Софийските дни на Мустафа Кемал 1913-1915" в София, днес отношенията ни с България са такива, че достигнаха до невероятно ниво и създадохме прекрасен мост. Затова благодарим на посланик Чолаков и му подаряваме това българско знаме, което започнахме да творим няколко дни след посещението на посланика", заяви Илияз Ялдъз при откриването на изложбата.

Председателят на Фондацията на изселниците от Балканите в Анкара д-р Юксел Йозкале (BISAV), чиито корени са от България и това е причината да бъде двигател на редица събития, които укрепват отношенията между България и Турция, заяви, че „Мостът на цветовете: деца със специални заложби от Турция рисуват България", показва силата на изкуството.

„Благодаря ви за вдъхновението за тази изложба! Нейната тема е свързана със засилването на добрите отношения между България и Турция и отваря още един път към това. Скъпият ни посланик работи чудесно над това, откакто пристигна тук", заяви д-р Йозкале.

Председателят на Фондацията на изселниците отбеляза редицата събития, осъществени в това направление. Според него значително място сред тях заемат тези, с които беше отбелязана 100-годишнината от основаването на Република Турция. В този контекст д-р Юксел Йозкале подчерта посланията за приятелството между Турция и България, отправени от Ататюрк.

„Когато стигнем до днешния ден, виждаме чудесните отношения между България и Турция. В тяхната основа стои Мустафа Кемал. Нашият посланик много добре знае това и винаги създава условия, при които да го представим", заяви още председателят на BISAV.

Част от децата, създали "Мостът на цветовете", разказаха за местата и традициите, които са избрали да нарисуват. БТА от своя страна ги изненада с подаръци за Коледа, игри, чрез които ще опознаят България и ги покани да посетят страната ни.